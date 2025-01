A Ravenna la nave di Emergency con 71 migranti salvati

Attracco al terminal crociere, ci sono anche tre minori

Ha attraccato poco fa al porto di Ravenna, terminal crociere, la nave ong Life Support di Emergency con 71 migranti salvati, fra i quali tre minori (di cui due non accompagnati).

Sono in corso le procedure di sbarco, con priorità per chi ha priorità di trattamento per varie patologie, tra cui un ragazzo che dovrà essere trasferito in ospedale, poi i minori non accompagnati e l’unica donna a bordo, infine i casi di scabbia già in trattamento farmacologico.

I trasferimenti con mezzi della Croce Rossa Italiana fino al Pala De André dove si svolgono tutte le operazioni sanitarie e di polizia. Sono stati allestiti tre laboratori sanitari, spazi per i servizi sociali del comune e della questura per fotosegnalamento e procedure identificative oltre a un’area ristoro. I 71 migranti saranno poi trasferiti in diverse province dell’Emilia-Romagna, i minori resteranno nel Ravennate.

In totale sono 939 i migranti giunti a Ravenna nei nove sbarchi finora avvenuti.

Ansa