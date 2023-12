A RAVENNA TUTTE LE FINALI DEL FOOTBALL AMERICANO MADE IN ITALY 

E’ stato annunciato in una conferenza stampa a Roma il ritorno in Italia dell’Italian Bowl, la finalissima del Campionato Italiano di football americano di Prima Divisione (IFL), per la precisione a Ravenna il 29 giugno 2024, città dove la settimana successiva si terranno anche le finali di Seconda Divisione (IFL2) e del Campionato Italiano a 9 giocatori (9FL) Teatro di tutti e tre gli eventi sarà lo Stadio Bruno Benelli.

Dopo Toledo (Ohio), l’Italian Bowl, ovvero il Super Bowl italiano, torna in Italia e per la precisione in Emilia Romagna, a Ravenna per la sua edizione numero 43. La decisione è stata annunciata dalla Fidaf nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Roma venerdì scorso, insieme a diverse altre novità di rilievo, prime fra tutte l’annuncio dell’azienda

americana RGP quale Title Sponsor dei due campionati maggiori e la partnership con DAZN per la trasmissione dell’intero Campionato IFL, la massima serie del football made in Italy, un importante passo avanti per garantire a questo sport la visibilità che merita.

“Siamo molto contenti che FIDAF abbia scelto Ravenna per questo importante appuntamento – ha dichiarato l’Assessore allo Sport della Città, Giacomo Costantini. “Nei mesi sono scorsi sono tante le discipline che hanno scelto la nostra città per eventi di caratura nazionale e Internazionale. La nostra collaborazione e il nostro impegno per la miglior riuscita non mancheranno, anche con l’obbiettivo di avvicinare nuovi giovani atleti che possono essere interessati dal Football Americano e che potrebbero travate la giusta risposta nella ASD Ravenna Chiefs”.

Soddisfatto e grato anche il Presidente della Fidaf, Leoluca Orlando, che ha ricordato come l’Emilia Romagna sia ormai da diversi anni partner affidabile ed entusiasta della Federazione, oltre che sede di tante squadre italiane e “culla” del football americano in Italia.

Il XLIII Italian Bowl si giocherà allo Stadio Bruno Benelli sabato 29 giugno e i primi biglietti saranno messi in prevendita nelle prime settimane del Nuovo Anno. La finalissima IFL non sarà però l’unico evento Fidaf ad animare la cittadina romagnola, perché il weekend successivo, quello del 6 e 7 luglio, la Federazione raddoppierà, portando a Ravenna anche Silver Bowl e Nine Bowl, cioè le finali dei Campionati IFL2 (Seconda Divisione) e 9FL (Campionato Italiano a 9 Giocatori).