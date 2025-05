A Riccione il convegno nazionale ASSIRI sull’iridologia e i ritmi biologici: tre giorni tra scienza, benessere e medicina integrata

Approfondire il legame tra i ritmi della vita e lo stato di salute dell’essere umano: è questo l’obiettivo del convegno nazionale “Iridocronobiologia, il ritmo della vita”, promosso da ASSIRI – Associazione Iridologica Italiana e Medicine Funzionali Integrate. L’appuntamento è in programma dal 16 al 18 maggio presso l’Hotel Luna di Riccione, con rilascio di crediti ECM per i professionisti del settore.

L’evento riunirà medici, naturopati, farmacisti, erboristi e operatori del benessere per discutere di iridologia, cronobiologia, medicina integrata e bioritmi. L’iridologia – disciplina che studia l’iride per rilevare squilibri, predisposizioni genetiche e condizioni energetiche – sarà il fulcro di un programma ricco di interventi di relatori di rilievo internazionale.

Tra i temi trattati:

Iridocronobiologia (Dott. Angelo Santorelli)

La bilancia cronobiologica degli organi (Dott.ssa Gemma D’Angelo)

L’orologio epigenetico (Dott. Andrea Pensotti)

Bioritmi in endocrinologia e asse dello stress (Dott.ri Francesco e Rosario Galeano)

Rinologia e ritmi biologici (Dott. Giampaolo Pisano)

Info magnetismo e patologie oculari (Dott. Stefano Calamita)

Tecnologia e alterazione dei ritmi naturali (Dott.ssa Francesca Grande)

Micologia medica in chiave PNEI (Dott. Walter Ardigò)

Cronobiologia e sistema immunitario (Dott. Mauro Mantovani)

Stress ossidativo e cellule ematiche (Dott.ssa Giulia Tolomelli)

Guarire l’inguaribile (HP Jerzy Dzieba)

Iride, retina e percezione (Dott. Mauro Di Pilato)

Iridologia e casi clinici (Dott. Angelo Santorelli)

Iridosclerologia e casi clinici (Dott. Giuseppe Tagliente)

Fondata oltre 35 anni fa, ASSIRI è oggi il punto di riferimento per la diffusione della cultura iridologica in Italia, con l’obiettivo di promuovere ricerca, formazione e integrazione tra medicina naturale e convenzionale. L’associazione è presieduta dal dott. Angelo Aurelio Santorelli, con il padre dott. Emilio Ratti come presidente onorario.

Al centro dell’evento anche la cronobiologia, scienza che studia i cicli biologici degli organismi e il loro allineamento con i ritmi solari e lunari. Questi cicli – noti come ritmi circadiani – regolano funzioni vitali come il sonno, la pressione sanguigna, la secrezione ormonale, la temperatura corporea e il metabolismo.

Il convegno riflette la filosofia della medicina integrativa, un approccio multidisciplinare che combina trattamenti convenzionali con terapie complementari, considerando il benessere fisico, emotivo, spirituale e ambientale della persona. Secondo il National Cancer Institute USA, la salute integrativa ridefinisce la relazione tra medico e paziente, favorendo una presa in carico globale e personalizzata, fondata su evidenze scientifiche.

Per informazioni e iscrizioni:

? segreteria@assiri.it

? www.assiri.it