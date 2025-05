A Riccione lo spettacolo acrobatico “Come 1000 papaveri rossi”: tra memoria, danza e visioni

Sabato 31 maggio (ore 21) e domenica 1 giugno (ore 16), la Sala Granturismo di piazzale Ceccarini 11 ospiterà “Come 1000 papaveri rossi. Ricordi e visioni da un letto di guerra”, il nuovo saggio spettacolo di teatro acrobatico d’avanguardia firmato dalla compagnia B-YOU di Barbara Bianchi.

Attraverso il linguaggio del teatro acrobatico, lo spettacolo sperimenta nuove modalità espressive e comunicative tra i giovani, traducendo emozioni e sentimenti in movimento scenico. Non mancano incursioni di hip hop, breakdance e brani cantati dal vivo, per un’esperienza coinvolgente, emozionale e riflessiva.

Tra gli interpreti, i cantanti e performer Giada D’Auria e Andrea Rossi, noto al pubblico televisivo per le sue esibizioni con Ramsy e la sua crew, oltre agli artisti della compagnia B-YOU, realtà riconosciuta e premiata a livello nazionale.

Lo spettacolo è ideato e curato dall’Associazione sportiva dilettantistica B-YOU Acrobatic e si avvale del patrocinio del Comune di Riccione. La serata di sabato 31 maggio sarà riservata ai soci dell’associazione, mentre lo spettacolo di domenica 1 giugno sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito su prenotazione (fino a esaurimento posti) contattando il numero 328 0387356 in orario mattutino.

Fondata da Barbara Bianchi insieme ai suoi allievi storici e a nuovi giovani creativi, la compagnia B-YOU nasce dall’esperienza dell’ATR Acrobatic Theatre del 1989 e si propone come laboratorio permanente in cui danza, teatro, acroyoga e ginnastica si fondono per dar voce ai sogni dei performer. Tra i tanti progetti realizzati, si ricordano: “10 mani”, “Twotribal” per Unicef, “Immaginaria” dedicato all’artista Marco Landi, il Festival del Sole, “Il fabbricante di chiavi”, “Equilibri instabili”, “Zero”, “Le 4 porte”, “Botanical” e “Onirika”.