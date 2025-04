A Rimini, il Sigep causa caos parcheggi e proteste sui social

Rimini ha vissuto un intenso fine settimana di eventi con il Sigep, la fiera internazionale dedicata alla gelateria, pasticceria e panificazione. Sebbene il traffico nella zona fieristica sia rimasto gestibile, i problemi si sono manifestati altrove, in particolare per quanto riguarda la sosta.

Molti residenti hanno segnalato un incremento della sosta irregolare, non tanto nelle vicinanze della fiera quanto lungo il Parco del Mare sud, dove gli automobilisti hanno parcheggiato i propri veicoli in violazione del divieto, soprattutto nelle ore serali. Questo fenomeno ha sollevato un’ondata di proteste sui social media, accompagnate da fotografie che documentano la situazione.

Gli utenti hanno messo in evidenza la persistente carenza di parcheggi a Marina Centro, lamentando l’assenza di controlli e multe, che sembrerebbero favorire i visitatori della fiera. Alcuni hanno proposto l’implementazione di una zona a traffico limitato con telecamere sul lungomare per garantire il rispetto delle regole e contrastare il parcheggio abusivo.

In questo contesto, la questione della viabilità e della sosta a Rimini continua a destare preoccupazione, con i residenti che chiedono interventi più efficaci per gestire l’afflusso di visitatori durante eventi di grande portata come il Sigep.