A Rimini la presentazione del libro su Elena Gianini Belotti, simbolo della pedagogia femminista

Domani, mercoledì 9 aprile, alle ore 17:30, presso la Cineteca di Rimini (via Gambalunga 27), si terrà la presentazione del volume “Dalla parte delle bambine e delle donne. Elena Gianini Belotti e noi”, un omaggio a Elena Gianini Belotti, autrice del celebre saggio “Dalla parte delle bambine” (1973), considerato un manifesto della pedagogia femminista.

L’incontro, che prosegue la rassegna “Parla con lei. Sapienza contro violenza”, è organizzato dal Coordinamento Donne Rimini e si avvale del patrocinio del Comune di Rimini. Il libro, curato da Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, contiene anche una graphic novel disegnata da Alice Milani, che racconta la vita e il pensiero dell’autrice in una forma coinvolgente e accessibile, ideale per le nuove generazioni.

Nel libro, Casadei e Maestroni esplorano le riflessioni di Gianini Belotti sulla condizione delle donne, delle bambine e dei bambini, interrogandosi sulla cultura patriarcale e sul ruolo che gli uomini possono avere nel contrastare le sue logiche. Il volume affronta anche la visione critica della Gianini Belotti sui femminicidi, invitando a un cambiamento di linguaggio e di mentalità nella società.

La presentazione sarà accompagnata da un dibattito con gli autori e sarà moderata dalla giornalista Giulia Palloni. L’ingresso è libero.

“Parla con lei. Sapienza contro violenza” è una rassegna giunta alla sua undicesima edizione, che ha visto la partecipazione di importanti voci del pensiero femminista, come Michela Marzano, Ritanna Armeni e Vera Gheno.