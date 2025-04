A Rimini nasce uno hub digitale gratuito per rilanciare il turismo: l’idea di Marco Eletto per unire la Riviera Romagnola

Dare nuova linfa al turismo romagnolo con un progetto innovativo, condiviso e soprattutto gratuito. È questo l’obiettivo dell’imprenditore riminese Marco Eletto, che ha annunciato la nascita di uno hub digitale gratuito per la promozione delle strutture ricettive della Riviera: si chiama SpecialeHotel.com e punta a diventare un punto di riferimento per hotel, B&B, campeggi e residence di tutta la costa romagnola.

La sfida parte da un dato: per le festività pasquali a Rimini saranno aperti circa 550 alberghi, 150 in più rispetto al 2024, ma le prenotazioni non dovrebbero superare il 50% della disponibilità. Un segnale preoccupante che, secondo Eletto, impone una svolta: «Il nostro turismo ha bisogno di ossigeno e strumenti nuovi. Se continuiamo a farci concorrenza interna, a perdere è l’intero sistema. Serve una visione condivisa».

Con quasi trent’anni di esperienza nel turismo digitale e ideatore di community social molto attive, come “Sei di Rimini se…”, Eletto ha deciso di investire tempo, risorse e know-how in un progetto totalmente no-profit:

«SpecialeHotel.com è una piattaforma aperta e semplice: ogni struttura può verificare se è già presente e, in caso contrario, aggiungersi in pochi clic. Chi è già iscritto può aggiornare liberamente la propria scheda con testi, immagini e link».

Il portale fornisce visibilità gratuita sui canali digitali collegati, con rilanci social e notifiche mirate. In cambio, si chiede un semplice link di ritorno dal sito della struttura alla piattaforma, per rafforzare il network e migliorarne il posizionamento.

«La pubblicità, quest’estate, la pago io – conclude Eletto –. È il mio regalo alla Romagna, alle sue persone e alle sue imprese. Più saremo, più saremo forti. Solo unendo le forze potremo davvero tornare a competere».