A Rumore BIM Festival Village, si presenta la quarta edizione del Contest artistico dedicato alla Carrà, nella sua città: Bellaria Igea Marina

Bellaria Igea Marina è pronta a dare il via alla quarta edizione del Contest artistico dedicato a Raffaella Carrà, attraverso l’evento Rumore BIM Festival Village, il 22 e 23 febbraio.

Sabato 22 febbraio, in occasione della serata di Gala del “Premio Panzini”, saliranno sul palco del Palacongressi di via Uso, alcuni dei più rilevanti partecipanti delle scorse edizioni di Rumore BIM Festival oltre all’ospite speciale Sergio Cammariere.

Il Village ospiterà inoltre la Conferenza stampa di lancio, domenica 23 febbraio presso il Palazzo del Turismo, durante la quale verranno svelate le tante novità dell’edizione corrente del Contest; fra le istituzioni presenti il Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti e il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi.

Nato con l’intento di offrire ai concorrenti che si sono distinti nell’edizione precedente un’ulteriore opportunità di visibilità e formazione attraverso incontri e masterclass, alla presenza di ospiti speciali in qualità di auditori e coach, e degli addetti stampa, anche quest’anno il Village avrà un parterre di tutto rispetto. Durante l’evento del Rumore BIM Festival Village, saranno, presenti personaggi dello spettacolo tra cui Enzo Paolo Turchi ballerino e coreografo, Sergio Cammariere cantautore e pianista, Dario Salvatori giornalista, critico musicale, conduttore radiofonico e scrittore, Lighea, cantautrice – vocal coach, Marzia Roncacci giornalista Rai e conduttrice della rubrica quotidiana Tg2 Italia-Europa, e tanti altri. Non mancheranno esperti di alto livello delle varie discipline e rappresentati delle principali associazioni di categoria nel campo dello spettacolo e discografia. Saranno presenti figure di spicco come Sergio Cerruti, past President AFI; Bruno Sconocchia, Presidente Assoconcerti; Massimo Fregnani, produttore, manager e discografico; Renato Maresca responsabile commerciale area Emilia Romagna MSC Crociere; Giancarlo Tarabella, campione internazionale di danza sportiva, coreografo e giudice e formatore internazionale; Ivano Massignan, manager e organizzatore di eventi; Alessia Barni, responsabile Rumore ballo – danza in Italia e all’estero; e tanti altri insieme a tutti i collaboratori nazionali. Da parte dei media invece parteciperanno Paola Pezzolla; Paolo Notari, giornalista – conduttore Rai; Gabriele Brocani, autore, regista, conduttore radiofonico RadioUno Rai.

«È sempre un onore per Fondazione Verdeblu collaborare con Rumore BIM Festival: il contest multidisciplinare ideato dal regista e autore televisivo Rai Roberto Vecchi con il produttore Nazzareno Nazziconi, patron della manifestazione, presidente onorario e fondatore di Anteros Produzioni e che vedrà come media partner Radio LatteMiele.» Spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu. «Allo stesso modo, siamo lieti di accoglierne l’anteprima con il “Village” che porterà a Bellaria Igea Marina tanti importanti ospiti e giovani talenti per il lancio della nuova edizione del Contest dedicato alla nostra indimenticabile Raffaella Carrà.»