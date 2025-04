A San Giovanni in Marignano una ‘Conversazione Aperta con le realtà del territorio’ sull’Autismo. Mercoledì 9 aprile alle ore 18:00, presso la Casa della Cultura

Mercoledì 9 aprile una “Conversazione Aperta con le realtà del territorio”

L’autismo al centro del confronto tra istituzioni, associazioni e cittadinanza.

San Giovanni in Marignano. L’Associazione Rimini Autismo OdV, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, organizza mercoledì 9 aprile alle ore 18:00, presso la Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano, l’incontro pubblico dal titolo:

“Conversazione Aperta con le realtà del territorio”.

L’evento nasce con l’obiettivo di fare il punto sullo stato attuale delle politiche, dei servizi e delle progettualità dedicate all’autismo, con un focus specifico sul territorio del Distretto Sud della provincia di Rimini.

Condotto da Michela Bertuccioli, Sindaca di San Giovanni in Marignano, Alessandra Urbinati, Presidente di Rimini Autismo e Serenella Grittani, neuropsichiatra infantile e responsabile programma autismo ASL Romagna, sarà un’occasione di dialogo partecipato, pensata per favorire l’ascolto reciproco, la condivisione di esperienze e la costruzione di una rete sempre più solida tra le diverse realtà attive sul territorio: istituzioni, associazioni, operatori, famiglie e cittadini.

La “Conversazione Aperta” si propone come spazio di confronto concreto e costruttivo, in cui raccogliere spunti, idee e proposte utili per rafforzare l’inclusione e rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni delle persone autistiche e delle loro famiglie.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

L’incontro rappresenta un importante momento di crescita collettiva e un’opportunità per contribuire insieme alla costruzione di una comunità più consapevole, accogliente e solidale.