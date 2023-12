A SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE CRESCE L’ATTESA PER IL CAPODANNO E PER L’AVVIO DEI SALDI INVERNALI

San Marino, 29 dicembre 2023 – La magia delle feste continua a brillare a San Marino Outlet Experience, dove fino al 7 gennaio resteranno attive la pista da ghiaccio e l’antica giostra dell’Ottocento, completamente gratuite.

Per prepararsi alla notte più lunga dell’anno domani, sabato 30 dicembre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 i bambini potranno partecipare ad un laboratorio gratuito per realizzare un simpatico segnaposto per la cena di Capodanno.

Nel frattempo, i grandi potranno approfittare delle New Year Sales, promozioni esclusive, nei negozi aderenti, per chi è alla ricerca del giusto outfit per l’ultima notte dell’anno.

Con l’avvio della stagione dei saldi fissata a San Marino per il 1° gennaio, da martedì 2 gennaio partiranno gli sconti invernali a San Marino Outlet Experience per uno shopping ancora più conveniente.

I laboratori per bambini proseguiranno anche nel nuovo anno: sabato 6 gennaio i bimbi potranno incontrare la Befana e personalizzare la propria calza.

Ufficio stampa: MOAB