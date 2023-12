A SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE PROSEGUONO LE ATTRAZIONI E I LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI

San Marino, 20 dicembre 2023 –San Marino Outlet Experience attende grandi e bambini per l’ultima corsa ai regali con le sue attrazioni, le sue attività e le sue promozioni. Per i più piccoli, oltre alla pista di pattinaggio su ghiaccio e all’antica giostra dell’800, attive tutti i giorni fino al 7 gennaio, ogni sabato sono in programma laboratori creativi. Sabato 23 dicembre ogni bimbo potrà costruire una simpatica marionetta in legno, mentre i più grandi potranno dedicarsi agli acquisti.

Domenica 24 dicembre, giorno della Vigilia, San Marino Outlet Experience sarà aperto dalle 10:00 alle 18:00 e martedì 26 dicembre sarà regolarmente aperto al pubblico.

I laboratori proseguiranno anche dopo il 25 dicembre: sabato 30 i bambini saranno impegnati nella costruzione di simpatici segnaposto per rendere più speciale la tavola per l’arrivo del nuovo anno e, infine, sabato 6 gennaio potranno incontrare la Befana e personalizzare la propria calza.

Continuano anche le promozioni: ogni venerdì, con una spesa minima di 15 euro nei ristoranti di San Marino Outlet Experience (Aperouge, Ferramenta Baker Eat e Waikiki Poké) è prevista una dolce sorpresa in omaggio.

Ufficio stampa: MOAB