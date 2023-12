A Santarcangelo il Capodanno con video mapping di Luca Agnani e la musica di Bradipop e Velvet

In vigore l’ordinanza per il divieto del vetro e degli spettacoli pirotecnici

Il videomapping sulla facciata del municipio scandirà lo scoccare della mezzanotte, quando si accenderanno anche le cinque postazioni dei deejay che accompagneranno la festa nel centro storico fino alle prime ore del mattino.

Anche il Capodanno 2024 a Santarcangelo prevede un intrattenimento culturale e musicale per festeggiare l’inizio del nuovo anno sotto le stelle. Dopo il saluto della sindaca Alice Parma e della Giunta comunale previsto intorno alle 23,45, piazza Ganganelli diventerà palcoscenico di uno spettacolo di luci e animazione architetturale creato dal visual designer Luca Agnani. Agnani è un artista esperto in animazione e video mapping 3D che ha lavorato alla basilica di San Petronio a Bologna e all’Hermitage di San Pietroburgo. Il suo spettacolo illuminerà il palazzo Municipale e accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno.

Appena scocca mezzanotte, i riflettori si accenderanno su cinque deejay presenti nel centro commerciale naturale. Tre delle postazioni saranno riservate alle discoteche Bradipop Club e Velvet Club & Factory, che suoneranno rispettivamente musica italiana degli anni ’80 e ’90 e afro-reggaeton. Gli altri due deejay suoneranno in due locali del centro, DONMINZONI 54 e OltreBorgo. I dj set saranno accompagnati da Boomerang, Caffé Centrale, Commercio e Roma, che saranno aperti nei pressi delle postazioni musicali per tutta la serata.

I festeggiamenti del Capodanno dureranno fino alle prime ore del mattino grazie a un’ordinanza di deroga agli orari. Sarà consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e lo svolgimento di dj set sia all’aperto che al chiuso fino alle 4 del mattino. Le attività economiche dovranno comunque chiudere entro le 5 del mattino. Durante la festa, non sarà consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro dalle 23:00 alle 4:00 e non sarà consentito entrare nell’area della festa con bottiglie, recipienti o contenitori di vetro. Gli spettacoli pirotecnici sono vietati. Saranno presenti una decina di agenti sul territorio per garantire la sicurezza durante le 12 ore che vanno da San Silvestro al Capodanno. L’Amministrazione comunale ha incaricato Hera per un servizio straordinario di pulizia stradale e di fornitura bidoni al fine di mantenere e ripristinare il prima possibile la situazione della piazza e delle vie del centro commerciale naturale.

“Anche quella per salutare il 2024 sarà una grande festa di Capodanno, all’interno del chilometro quadrato, da vivere a piedi e in sicurezza”, commenta la sindaca Alice Parma.

“In alternativa ai fuochi d’artificio, lo spettacolo della mezzanotte sulla facciata del Municipio aprirà il nuovo anno ripercorrendo storia, cultura e tradizioni della nostra città – conclude la sindaca Parma – ma lancerà anche messaggi significativi sul mondo e sul futuro. A seguire, grazie a Città Viva, Bradipop e Velvet prenderà avvio la grande festa con discoteca a cielo aperto: un’occasione unica per festeggiare tutti insieme nelle nostre piazze”.