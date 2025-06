A Savignano sul Rubicone parte “Il Mercatino dei Puffetti”: divertimento e animazione per i più piccoli

Prende il via mercoledì 11 giugno 2025 “Il Mercatino dei Puffetti”, una delle iniziative più attese della Dolce Estate dedicata ai bambini di Savignano sul Rubicone. L’evento, promosso dalla Consulta del quartiere Rio Salto – Castelvecchio, animerà la centralissima piazza Don Melchiorre Baroni con un mercatino dedicato ai più piccoli, accompagnato da attività di animazione e intrattenimento.

Un’estate pensata per i bambini con giochi, truccabimbi e spuntini

L’appuntamento serale, dalle ore 20, offrirà ai bambini un’occasione di svago all’aria aperta con giochi, laboratori e il tradizionale truccabimbi, per trasformare ogni piccolo partecipante in un personaggio fantastico. Non mancheranno inoltre omaggi speciali per tutti i bambini iscritti al mercatino e uno spuntino pensato per ricaricare le energie dei più giovani.

Date e modalità di partecipazione

Il mercatino si svolgerà in tre serate consecutive, mercoledì 11, 18 e 25 giugno 2025. La partecipazione è libera e gratuita, ma è richiesta l’iscrizione preventiva per poter organizzare al meglio le attività e garantire la sicurezza di tutti. Per iscriversi o ricevere informazioni è possibile contattare Assunta, presidente della Consulta del quartiere Rio Salto-Castelvecchio, al numero 347.103 8346.

Un evento nel segno della tradizione estiva di Savignano

Il Mercatino dei Puffetti si inserisce nel più ampio calendario della Dolce Estate, una rassegna di eventi estivi promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone in collaborazione con VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley. Il programma, pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, potrà subire variazioni e aggiornamenti che saranno puntualmente comunicati attraverso le pagine ufficiali Facebook e Instagram di SavignanoViva.