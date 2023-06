A trotterello di cane. Come parla ella, cioè Elly. … di Sergio Pizzolante

Lei comunica via Twitter lo sdegno per la Meloni, che non si fa fare le domande dai giornalisti,come dicono i giornalisti che divorano i Twitter di Ella mentre danno della fascista alla Meloni.

Elly si è iscritta al pacifismo che però deve dare le armi agli ucraini, ma anche no. Un giorno si un giorno no.

È come i comunisti, appunto, che non si dicono più comunisti in pubblico, perché lo tengono per se.

Ed ogni argomento è buono, l’ambiente, il clima, il precariato, i rifiuti, i diritti, per tirar fuori ciò che è dentro di se, camuffato d’altro.

Apparendo così non più comunisti ma democratici, pacifisti, ambientalisti, buoni.

Ella.

A trotterello di cane.