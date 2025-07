A14, attivi i nuovi “Tutor 3.0” tra Pesaro e Rimini: multe fino a 3.389 euro per chi supera i limiti

L’estate 2025 porta con sé una stretta maggiore sui limiti di velocità lungo l’autostrada A14, grazie all’installazione dei nuovi Tutor 3.0 nel tratto compreso tra Pesaro e Rimini Sud. Questi dispositivi di ultima generazione per il controllo della velocità media sono operativi in entrambe le direzioni, intensificando i controlli in una delle zone con maggior traffico turistico.

Diversi dai tradizionali autovelox che scattano foto alla velocità istantanea, i Tutor misurano la velocità media dei veicoli su distanze di diversi chilometri tra due postazioni. Questo sistema, in funzione in Italia dal 2005 e aggiornato alla versione 3.0, offre una maggiore precisione e un’efficacia superiore nella prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida.

I nuovi Tutor 3.0 sono dotati di un sistema di scansione potenziato, trasmissione dati migliorata e capacità di identificare con maggiore accuratezza i veicoli monitorati. Oltre all’A14, sono stati installati anche su altre autostrade strategiche italiane come l’A1 Milano-Napoli, l’A27 Mestre-Belluno e l’A11 Firenze-Pisa Nord.

Le sanzioni per chi supera i limiti

Chi guida sull’A14 deve fare molta attenzione a non superare i limiti di velocità, perché le multe possono raggiungere cifre molto elevate. Le sanzioni previste sono le seguenti:

Oltre il limite fino a 10 km/h: multa da 42 a 170 euro

Tra 10 e 40 km/h oltre il limite: sanzione da 173 a 694 euro con decurtazione punti

Tra 40 e 60 km/h oltre il limite: multa da 543 a 2.170 euro e sospensione patente da 1 a 3 mesi

Oltre 60 km/h sopra il limite: sanzione fino a 3.389 euro e sospensione patente da 6 a 12 mesi

Sicurezza stradale e prevenzione

L’installazione dei Tutor 3.0 rappresenta un’importante misura per garantire la sicurezza sulle strade più trafficate nel periodo estivo. L’obiettivo è prevenire incidenti e incoraggiare una guida responsabile, ricordando che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale non solo per evitare multe, ma soprattutto per salvaguardare vite umane.

Per chi viaggia lungo l’A14 tra Pesaro e Rimini, dunque, è tempo di mantenere la calma, rispettare i limiti e godersi il viaggio in totale sicurezza sotto l’occhio vigile della tecnologia.