A14, autoarticolato si intraversa tra Imola e Faenza: traffico paralizzato per 10 km

Mattinata difficile per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A14 in direzione sud: un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante ha provocato gravi disagi alla circolazione tra Imola e Faenza.

L’episodio si è verificato intorno alle 7:45 nel tratto compreso tra i chilometri 53 e 54, lungo la carreggiata in direzione Ancona. Un autoarticolato, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza e si è disposto di traverso sulla sede stradale. Nell’impatto, parte del carico trasportato e del carburante si è riversata sull’asfalto, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

La situazione ha avuto ripercussioni pesanti sul traffico: si sono formate code che hanno raggiunto i 10 chilometri in direzione sud, mentre in senso opposto – verso Bologna – si sono registrati rallentamenti e incolonnamenti per circa 4 chilometri, complice anche la curiosità degli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale, rese più complesse dalla presenza del carburante disperso, hanno richiesto la chiusura di più corsie.

In direzione Ancona, il transito dei veicoli è stato consentito soltanto su una corsia, con inevitabili ripercussioni sul flusso di traffico. Gli interventi di rimozione del mezzo e di pulizia della carreggiata sono proseguiti per diverse ore.