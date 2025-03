A14 Bologna-Taranto: caselli e aree di servizio chiuse nelle ore notturne a partire da oggi 5 marzo 2024

Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa di lavori di pavimentazione che si svolgeranno dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 marzo, saranno in vigore diverse chiusure di tratti e aree di servizio.

Durante questo periodo, sarà chiuso il tratto tra Rimini sud e Riccione in direzione Ancona, mentre l’area di servizio Montefeltro ovest, situata nello stesso tratto, sarà chiusa dalle 21:00 alle 6:00.

Le notti di mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, con orario 22:00-6:00, saranno interessati dalla chiusura del tratto tra Rimini nord e Valle del Rubicone in direzione Bologna. La stazione di Rimini nord sarà chiusa in entrata sia verso Bologna che verso Ancona. Inoltre, l’area di servizio Rubicone est sarà chiusa dalle 21:00 alle 6:00.

In alternativa, si consiglia di seguire percorsi alternativi:

– Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare sulla A14 alla stazione di Valle del Rubicone;

– Se l’entrata alla stazione di Rimini nord è chiusa in direzione Bologna, uscire alla Valle del Rubicone;

– Se l’entrata alla stazione di Rimini nord è chiusa in direzione Ancona, uscire a Rimini sud.