A14 direzione Ravenna chiusa all’altezza di Bagnacavallo per ribaltamento autocisterna con acido solforico

Si informa che la A14 dir – direzione Ravenna è al momento (ore 20.50 di lunedì 20 novembre) chiusa all’altezza di Bagnacavallo, dove il traffico viene fatto deviare. Non si sa quando potrà essere riaperta. La chiusura si è resa necessaria in seguito al ribaltamento, avvenuto al chilometro 16 + 300, di un’autocisterna da 28 metri cubi che trasportava acido solforico. Sul posto i Vigili del fuoco, che gestiscono la situazione e attendono l’intervento del nucleo Travasi da Venezia. A scopo precauzionale è stata fatta evacuare una famiglia composta da tre persone. Al momento la A14 dir in direzione Bologna risulta aperta.

Elisabetta Fusconi

Responsabile u. o. stampa e comunicazione

Comune di Ravenna