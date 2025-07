A14, tir si ribalta tra Bologna e Imola: traffico in tilt in entrambe le direzioni

Una mattinata da incubo sull’autostrada A14, dove un incidente avvenuto intorno alle 8:45 ha provocato disagi pesantissimi al traffico. Il tratto interessato è quello tra Bologna San Lazzaro e Imola, in direzione sud verso Ancona, dove un mezzo pesante si è ribaltato all’altezza del chilometro 42, obbligando i veicoli a procedere su una sola corsia.

La circolazione è rimasta bloccata per ore, con una coda che ha toccato i 10 chilometri, mentre sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi sanitari e meccanici, gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Per chi viaggiava da Bologna verso Ancona, è stato consigliato un percorso alternativo: uscita a Bologna San Lazzaro, deviazione sulla Statale 9 via Emilia e rientro in autostrada a Imola.

Non solo la corsia sud ha risentito pesantemente dell’incidente. Anche in direzione opposta, verso Bologna, si sono formati fino a 5 chilometri di coda tra Imola e Castel San Pietro, a causa del cosiddetto “effetto curiosi”. In aggiunta, l’ingresso in autostrada a Castel San Pietro in direzione sud è stato momentaneamente chiuso per motivi di sicurezza, venendo poi riaperto attorno alle 9:15.

Solo a partire dalle 9:30 la situazione ha iniziato a migliorare, anche se molto lentamente. Tutte le squadre operative di Autostrade per l’Italia sono rimaste impegnate per ripristinare la viabilità e liberare la carreggiata dal mezzo coinvolto.

Una mattinata che ha messo a dura prova automobilisti e trasportatori, con disagi che si sono estesi ben oltre il punto dell’incidente.