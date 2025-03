A14: tratto Rimini Sud-Rimini Nord verso Bologna chiuso per manutenzione galleria “Covignano”, dalle 22.00 di giovedì 23 alle 6.00 di venerdì 24 maggio

Per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Covignano” sulla A14 Bologna-Taranto, si rende necessaria la chiusura del tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, in direzione Bologna, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 maggio.

Come alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria seguendo la SS72 Superstrada per San Marino, la SS16, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord. La chiusura temporanea potrebbe causare rallentamenti e disagi alla circolazione, si raccomanda quindi di pianificare il proprio viaggio con anticipo e di prestare attenzione alle indicazioni e ai divieti in loco.