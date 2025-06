Abilitazione e aggiornamento per trustee: nel corso dell’Università di San Marino professionisti da Gruppo BPER Banca e studio Gianni & Origoni

Il 6 giugno un nuovo appuntamento con il percorso formativo coordinato dall’Istituto Giuridico dell’Ateneo.

Professionisti provenienti da realtà come il Gruppo BPER Banca e lo studio legale internazionale Gianni & Origoni, impegnato con quasi cinquecento figure nella consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto d’impresa, saliranno in cattedra sul Titano per la quinta serie di lezioni del Corso di alta formazione per Trustee Professionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, coordinato dall’Istituto Giuridico dell’Ateneo e in programma venerdì 6 giugno dalle ore 14 nella sede universitaria di via Salita alla Rocca 44, nel centro storico.

Insieme ai rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e Notai, dell’Ufficio del Registro dei Trust di Banca Centrale e della società Key Trustee, i docenti affronteranno alcune tematiche centrali per l’attività di chi opera in Repubblica nella gestione, pianificazione e protezione di asset e non solo: “Quella di cui ci occupiamo – spiega il responsabile scientifico del programma formativo, Marco Greggi – è una professione nella quale, sostanzialmente, grazie alle sue competenze il trustee amministra un patrimonio nell’interesse di una determinata persona o realtà, dalla quale riceve l’indicazione degli obiettivi e delle finalità da perseguire. Si può trattare del proprietario di un’impresa con il desiderio di garantire ai figli una gestione puntuale delle finanze e degli immobili della famiglia, oppure di un benestante che intende far curare un patrimonio per impegnarne i frutti nell’aiuto di poveri e bisognosi”.

Sul Titano queste attività avvengono nell’ambito di una cornice che prevede, per chi svolge la professione di trustee, l’iscrizione a un apposito registro: “In collaborazione con l’Accademia del Trust, l’Ateneo offre proprio il corso che permette di abilitarsi e, nelle fasi successive, di aggiornarsi come richiesto. Il nostro programma – prosegue Greggi – si concentra al 70% su San Marino e per la restante parte sulla disciplina italiana, visti i non rari casi nei quali le operazioni e gli investimenti vengono fatti fuori confine”.

Il “Corso abilitante e di aggiornamento per l’esercizio della professione di trustee professionale” è coordinato dall’Istituto Giuridico dell’Università di San Marino, diretto da Paolo Pascucci.

Il calendario delle lezioni, avviato in marzo, si svilupperà fino a novembre coinvolgendo, fra gli altri, accademici dagli Atenei del Liechtenstein e di Innsbruck, Ferrara, Bologna e Urbino.

Comunicato stampa