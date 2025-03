Abusi sessuali del Coach su pallavoliste minorenni. Quadro sempre più inquietante: spunta una quarta vittima

Bologna è al centro di un caso sconvolgente che ha portato all’arresto di un allenatore di volley di 30 anni, originario della Sicilia, con l’accusa di gravi abusi su minorenni. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Bologna, coordinate dalla pm Silvia Baldi, l’uomo avrebbe abusato di almeno tre giovani atlete, creando un clima di terrore e soggezione. Le autorità temono, inoltre, che una quarta ragazza potesse diventare presto una nuova vittima, come riferito da due delle vittime, preoccupate per una loro compagna di squadra che aveva attirato l’interesse dell’allenatore.

Un Predatore Calcolatore

Le indagini rivelano un quadro inquietante. L’allenatore, descritto come metodico e attento a non lasciare tracce, utilizzava messaggi effimeri sul telefono, progettati per autodistruggersi dopo la lettura, nel tentativo di coprire le sue azioni. Nonostante queste precauzioni, i carabinieri di Bologna, durante una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto prove schiaccianti, tra cui una lettera scritta da una delle vittime. Nella missiva, una pallavolista minorenne si scusava con l’uomo per averlo “deluso” a causa di un comportamento superficiale, un dettaglio che evidenzia lo stato di sottomissione psicologica in cui versava.

Le avances dell’allenatore sarebbero state insistenti e manipolative. Secondo le testimonianze, l’uomo rassicurava le ragazze, alcune delle quali appena tredicenni, sostenendo che eventuali rapporti sessuali sarebbero stati “sicuri” grazie all’uso di precauzioni. Con una delle vittime, l’allenatore avrebbe avuto rapporti completi, sfruttando la sua posizione di autorità e il legame fiduciario per abusare della ragazza.

La Paura di una Quarta Vittima

Particolarmente preoccupante è la testimonianza di due delle vittime, che hanno espresso timori per una loro compagna di squadra. L’allenatore avrebbe fatto apprezzamenti espliciti sulla ragazza, alimentando il sospetto che potesse diventare un nuovo bersaglio. Questo dettaglio ha spinto gli inquirenti a indagare ulteriormente per verificare se altre atlete siano state coinvolte o siano a rischio.

La Difesa e le Prossime Mosse

L’avvocato difensore dell’allenatore ha presentato una richiesta di revoca della misura cautelare, che attualmente prevede gli arresti domiciliari. La decisione è attesa nelle prossime ore. Durante gli interrogatori, l’uomo avrebbe ammesso una relazione con una delle vittime, una tredicenne, definendola una “storia d’amore”. Una giustificazione che ha suscitato sdegno e incredulità, considerando la chiara asimmetria di potere e l’età delle vittime.

Impatto sullo Sport Giovanile

Questo scandalo getta un’ombra inquietante sul mondo dello sport giovanile, un ambiente che dovrebbe essere sinonimo di crescita, disciplina e sicurezza. Le autorità e le federazioni sportive sono ora chiamate a rafforzare i controlli e a sensibilizzare sull’importanza di tutelare i minori da predatori che abusano della loro posizione.

Conclusione

Il caso di Bologna rappresenta un campanello d’allarme per istituzioni, famiglie e società civile. La speranza è che la giustizia faccia il suo corso, garantendo protezione alle vittime e punendo severamente chi ha tradito la loro fiducia. Le indagini proseguono per fare piena luce su questa vicenda e scongiurare che altri giovani debbano subire simili traumi.