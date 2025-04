Abusi su pallavoliste minorenni: il Gip di Bologna revoca l’arresto cautelare del Coach

A Bologna, il Tribunale ha emesso una decisione significativa in un caso che ha scosso la comunità locale. Il giudice per le indagini preliminari (GIP), Letizio Magliaro, ha imposto una misura cautelare meno severa nei confronti di un allenatore di pallavolo di 30 anni, accusato di gravi reati contro tre atlete minorenni, nessuna delle quali aveva ancora compiuto 14 anni. Tra le accuse, spiccano l’adescamento e, in un caso, l’abuso sessuale.

Le Misure Imposte dal Tribunale

Dopo l’interrogatorio di garanzia, il GIP ha deciso di sostituire la custodia cautelare in carcere con l’obbligo di dimora nel comune di residenza dell’indagato. Inoltre, è stato stabilito un divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dalle giovani vittime. Questa decisione tiene conto di diversi fattori, tra cui l’ammissione di colpa da parte dell’uomo e il suo pentimento, come evidenziato nel provvedimento. L’indagato, difeso dall’avvocato Gino Bottiglioni, è descritto come una persona giovane e senza precedenti penali, elementi che sembrano aver influito sulla scelta di una misura meno restrittiva.

Il Contesto delle Indagini

Le indagini, condotte con meticolosità, hanno rivelato che l’adescamento delle tre atlete sarebbe iniziato nel mese di settembre. Gli inquirenti hanno analizzato centinaia di conversazioni e scambi sui social media, ricostruendo un quadro inquietante del rapporto tra l’allenatore e le minori. Secondo quanto emerso, le giovani sarebbero state manipolate al punto da inviare all’uomo foto e video intimi. In un caso particolarmente grave, una delle vittime avrebbe subito abusi sessuali sia nella residenza dell’indagato che nella sua stessa abitazione, in assenza dei genitori.

Impatti e Riflessioni

Questo caso ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle atlete minorenni negli ambienti sportivi e sull’importanza di vigilare sui rapporti tra allenatori e giovani atleti. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre la comunità locale e le famiglie delle vittime cercano risposte e giustizia.

