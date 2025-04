Academy San Marino. Titane attese dal Lumezzane. Poli: “Campo e gruppo mi sono mancati. Ogni partita è un’occasione”

Nel turno pre-pasquale le Titane bussano alla porta del Lumezzane. La penultima trasferta dell’anno porta con sé un fermo proposito: quello di invertire una tendenza che vede le ragazze di Bragantini a secco di punti da tre partite. Angelica Poli ha vissuto questo intero lasso – più la gara (vinta) in casa del Chievo – dalla tribuna. L’infortunio patito dopo la Res Roma però è in via di piena risoluzione. E l’ex Freedom, adesso, freme per dare il suo contributo nella volata finale: “Finalmente sono in ripresa. So che ci vorrà ancora un po’ di tempo per ritrovare la forma migliore, ma sono felice di essere rientrata a pieno regime con la squadra. Mi mancavano le sensazioni che solo il campo ti dà. E mi mancava tanto stare con il gruppo. Stare fuori non è facile, a maggior ragione adesso che siamo in un periodo un po’ difficile. Il desiderio di tornare e dare una mano è più forte che mai.”

Prosegue il tour nella parte alta della classifica. Dopo Ternana e Parma – le prime della classe – c’è il Lumezzane, quinto in graduatoria. “In casa del Lumezzane va fatta una gara di carattere, anche per dare un segnare a tutte le nostre concorrenti, oltre che naturalmente a noi stesse. – prosegue Poli – Benchè l’ultimo periodo non sia stato dei più facili, noi siamo ancora vive. E vogliamo dimostrarlo coi fatti.”

La stagione è entrata nella sua fase più calda. E adesso ogni partita può fare la differenza. “Le motivazioni sono sempre forti, in ogni partita e contro ogni avversario. A maggior ragione adesso che dobbiamo invertire una tendenza negativa. Per noi ogni impegno di campionato è una sorta di dentro o fuori, di vita o morte. Non possiamo permetterci cali di alcun tipo. Sabato, e anche nelle partite successive, sarà essenziale rimanere compatte e mettere a disposizione di mister e compagne tutte le energie che abbiamo a disposizione. Solo così possiamo conquistare punti vitali. E ogni partita ci dà l’occasione di farlo.” – conclude la 18 biancoazzurra.

Lumezzane – San Marino Academy si gioca sabato alle 15:00 allo stadio “Saleri” di Lumezzane, in provincia di Brescia. Diretta disponibile come sempre sulla piattaforma www.vivoazzurrotv.it.

Ufficio Stampa