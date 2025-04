Accordo di Associazione UE-San Marino-Andorra: questa mattina a Roma l’audizione informale sulle proposte COM(2024) 189 e 191

Si terrà questa mattina un’importante audizione informale dedicata all’analisi delle proposte legislative europee che pongono le basi per un Accordo di Associazione tra l’Unione Europea, San Marino e il Principato di Andorra. Al centro del confronto ci saranno due atti fondamentali: COM(2024) 189 final e COM(2024) 191 final, presentati dalla Commissione Europea.

La proposta COM(2024) 189 final riguarda la decisione del Consiglio dell’Unione Europea di concludere ufficialmente, a nome dell’UE, l’accordo di associazione. Si tratta di un passaggio che consentirà ai due microstati di accedere in modo strutturato e permanente al mercato interno europeo, andando oltre le attuali unioni doganali e sviluppando una cooperazione più ampia.

L’accordo prevede infatti un allineamento dinamico alle normative europee in diversi ambiti: dalla libera circolazione di beni e servizi, alla protezione dei consumatori, fino alle politiche ambientali, alla digitalizzazione e alla concorrenza. Il testo include anche clausole di salvaguardia e meccanismi di risoluzione delle controversie, studiati per rispettare le peculiarità istituzionali di San Marino e Andorra.

Parallelamente, la proposta COM(2024) 191 final autorizzerà la firma dell’accordo e la sua applicazione provvisoria, in attesa del completamento del processo di ratifica da parte di tutti i soggetti coinvolti. Questa misura permetterà di rendere immediatamente operativi alcuni aspetti dell’accordo, accelerando l’integrazione economica e istituzionale con l’Unione.

All’audizione parteciperanno Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni, Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio e le Telecomunicazioni e Michele Muratori, Presidente della Commissione Consiliare Permanente per gli Affari Esteri.

Durante l’incontro, verranno illustrati i contenuti dei due atti legislativi europei, con l’obiettivo di fornire chiarimenti e approfondimenti sui benefici e sugli impegni che l’accordo comporterà per San Marino. Si discuterà anche del valore politico e strategico di un’integrazione più stretta con l’UE, in grado di garantire maggiore stabilità normativa, competitività e attrattività internazionale al sistema Paese.

Con queste due proposte, l’Unione Europea si prepara ad avviare una nuova fase nei rapporti con San Marino e Andorra, fondata su un partenariato più strutturato, equo e moderno.