Accordo di Associazione UE-San Marino. Sds Beccari: ”Questione T2. Non siamo riusciti ad ottenere il suo inserimento nell’accordo”

Sds Beccari in Commissione Esteri di venerdì 12.01.24: ”Sulla libera circolazione delle merci: abbiamo un passaggio importante che riguarda il tema del T2 rispetto il quale siamo riusciti ad ottenere l’inserimento nell’Accordo di associazione all’interno del Protocollo paese emendabile bilateralmente. Quindi la discussione in materia di T2 e? richiamata nell’accordo per cui potremo affrontarla, attraverso il Comitato misto e l’implementazione. Non comportata un risultato immediato ma chiude l’impasse. Diventera? un tema di confronto di un tavolo di tecnici in cui proporre soluzioni.”