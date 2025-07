Addio a Hulk Hogan, l’uomo che ha rivoluzionato il wrestling

È morto Hulk Hogan. Icona mondiale del wrestling professionistico, aveva 71 anni ed è deceduto in seguito a un arresto cardiaco. La notizia è stata confermata dal sito americano Tmz Sports, che ha riferito l’intervento dei soccorsi presso la sua abitazione di Clearwater, in Florida, nelle prime ore di giovedì mattina.

Secondo le prime ricostruzioni, diversi mezzi della polizia e ambulanze si sono presentati all’abitazione del leggendario wrestler. Hogan è stato trasportato in barella dai paramedici e caricato su un’ambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Solo poche settimane fa la moglie, Sky Daily, aveva smentito pubblicamente le voci secondo cui Hogan si trovasse in coma, affermando che il suo cuore era “forte” nonostante il difficile periodo post-operatorio legato a un intervento al collo avvenuto lo scorso maggio.

La carriera nel wrestling

Nato Terry Eugene Bollea, Hogan è stato l’uomo che ha rivoluzionato il wrestling, trasformandolo da sport di nicchia in fenomeno di massa a livello globale. Con la sua immagine carismatica, i muscoli scolpiti e gli inconfondibili baffi biondi, Hogan è diventato negli anni ’80 e ’90 il volto della WWE, portando il wrestling nelle case di milioni di famiglie.

Indimenticabili le sue rivalità con André the Giant, The Ultimate Warrior e ‘Macho Man’ Randy Savage, così come lo storico incontro con The Rock a WrestleMania X8 nel 2002. Nel 1996, Hogan ha sorpreso il mondo reinventandosi come ‘Hollywood Hogan’ e fondando la famigerata stable NWO – New World Order, dando nuova linfa al wrestling americano.