Addio a Pelé, il delfino anziano del Parco Oltremare di Riccione

Con grande tristezza, lo staff del parco Oltremare di Riccione ha annunciato la scomparsa di Pelé, uno dei delfini più anziani al mondo in ambiente controllato, domenica 10 dicembre. Pelé, una femmina di tursiope, aveva 59 anni, età notevole se confrontata con la durata media della vita dei delfini in natura, stimata intorno ai 20 anni, e in ambiente controllato, circa 40 anni.

Originaria del Texas, Pelé era arrivata al Delphinarium di Riccione nel 1972 e divenne famosa per la sua abilità nel giocare con la palla e nell’agguantare il pesce al volo, motivo per cui fu battezzata con il nome del celebre calciatore. Dal 2004, Oltremare Family Experience Park era diventato il suo habitat, e negli anni le era stata conferita la cittadinanza onoraria di Riccione.

La sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore tra gli addestratori, i veterinari, la direzione del parco e tutti i dipendenti. Pelé era considerata parte integrante di una vera famiglia all’interno del parco, dove ogni animale è curato quotidianamente con professionalità e dedizione.