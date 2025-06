Addio all’avvocato Sergio Buratti, figura nota a Cesena

Cesena si congeda da Sergio Buratti, avvocato di lunga esperienza e figura molto riconosciuta in città. La scomparsa è avvenuta nella notte presso l’ospedale Bufalini, lasciando un vuoto tra amici, colleghi e cittadini. Buratti, nato e cresciuto a Cesena, era apprezzato non solo per la sua attività professionale svolta con il figlio Federico, ma anche per la passione per il teatro e le arti.

Nel corso degli anni, aveva dedicato tempo e talento alla regia teatrale, contribuendo con entusiasmo al panorama culturale locale. I funerali sono previsti per sabato 7 giugno alle ore 10 nella Chiesa dell’Osservanza, con un momento di preghiera e raccoglimento come richiesto dalla famiglia. Sergio Buratti lascia la moglie Maurizia e i figli Federico e Filippo.