Adesione di San Marino al New Computerized Transit System (NCTS), la firma per il Titano Davide Gasperoni, direttore dell’Ufficio Tributario di San Marino, e Ida Valli, direttrice del Dipartimento Finanze.

Italia e San Marino hanno siglato ieri un accordo aggiuntivo presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma. Questo accordo aggiorna l’adesione di San Marino al New Computerized Transit System (NCTS), una convenzione che risale al 2007 e che ora si allinea ancora di più ai requisiti tecnici e procedurali richiesti dall’Unione Europea.

Cos’è il Sistema di Transito Computerizzato (NCTS)?

Il NCTS è una piattaforma di gestione del transito doganale che consente di monitorare e gestire il trasporto di merci non unionali attraverso un sistema completamente informatizzato. Questo strumento è fondamentale per gli operatori del settore, poiché migliora l’efficienza e la sicurezza delle spedizioni internazionali, garantendo il rispetto delle normative fiscali e doganali. San Marino è entrato a far parte del NCTS nel 2009, ma questo nuovo aggiornamento promette di incrementare ulteriormente la sicurezza e l’efficienza operativa.

Alla cerimonia di firma hanno partecipato Davide Gasperoni, direttore dell’Ufficio Tributario di San Marino, e Ida Valli, direttrice del Dipartimento Finanze. La loro partecipazione ha sottolineato l’importanza strategica di questo aggiornamento per il futuro delle operazioni doganali tra Italia e San Marino.

Grazie a questo aggiornamento, gli operatori commerciali possono aspettarsi una semplificazione dei processi doganali e una maggiore facilità nel rispettare le normative internazionali. Il sistema offre un controllo più rigoroso sul transito delle merci, riducendo il rischio di frodi e aumentando la protezione delle entrate statali.