Aeroclub San Marino. Sua Eccellenza Mons. Domenico  Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino Montefeltro, in visita all’Aerodromo di Torraccia e alla Sede dell’Aeroclub

Oggi, mercoledì, 30 luglio, Sua Eccellenza Mons. Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino Montefeltro, ha reso visita all’Aerodromo di Torraccia e alla Sede dell’Aeroclub San Marino, Gestore della struttura.

Mons. Beneventi è stato accolto dal Presidente dell’Aeroclub, Edgardo Casali e dai Membri del Consiglio Direttivo del Sodalizio, che lo hanno accompagnato in una visita agli uffici, agli hangar ed alle attrezzature del campo di volo.

Il Presidente Casali ha illustrato al Vescovo i due “voli della pace” che l’Aeroclub ha organizzato nel 2013 e nel 2023, portando un messaggio dei piloti sammarinesi rispettivamente a Sua Santità Benedetto XVI ed a Papa Francesco.

Sua Eccellenza il Vescovo Beneventi ha quindi voluto impartire la Sua Benedizione all’Aerodromo ed ha accolto l’invito del Presidente a compiere un volo sul territorio della Diocesi.

Mos. Beneventi si è complimentato per l’opera svolta dall’Aeroclub in favore della collettività sammarinese, per i servizi svolti ed ha auspicato un ulteriore sviluppo del comparto aeronautico, rilevando l’utilità del mezzo aereo quando esso non viene utilizzato per scopi bellici ma per favorire la vicinanza fra i popoli.

San Marino, 30 luglio 2025