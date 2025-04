Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino F. Fellini – Turismo senior dalla Germania: da aprile 8 voli charter con il Tour Operator Mundo Reisen

AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, comunica che a partire dal 23 aprile al 11 giugno 2025, ogni mercoledì, il Tour Operator Mundo Reisen partirà con un programma di otto voli charter da Erfurt, Strasburgo, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken, Brema, Dortmund e Dresda. I voli saranno operati dalla compagnia Volotea con un Airbus 319. È la prima volta che Mundo Reisen – T.O. specializzato in turismo senior che si rivolge a CRAL, associazioni varie, gruppi bancari, gruppi politici e lettori/abbonati di testate tedesche (come Dewezet) – inserisce la destinazione Emilia-Romagna nel suo catalogo. I suoi clienti sono per lo più persone over 60 di fascia medio/alta, in pensione, che viaggiano solo in aereo. Il pacchetto Rimini prevede Volo A/R, 7 notti in hotel 4 stelle e diverse escursioni guidate a Rimini, Santarcangelo, San Marino, Ravenna, Bologna, Mondaino, nonché nelle vicine Marche (Gradara, Urbino). Leonardo Corbucci, Amministratore delegato dell’Aeroporto di Rimini, ha commentato: “Accogliamo con soddisfazione l’avvio di quest’importante operazione incoming dalla Germania, che insieme ai voli recentemente annunciati da Monaco di Universal Air, ci consente di aprire un mercato strategico per il territorio”. Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport della Regione Emilia-Romagna, ha aggiunto: “Il turismo senior è un fenomeno consolidato in Europa – sottolinea l’Assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni – e siamo lieti di accogliere l’esordio commerciale in Emilia-Romagna di Mundo Reisen, tra i T.O. leader in questo segmento di mercato. Rimini e la Riviera romagnola con il suo entroterra, i suoi suggestivi borghi, l’enogastronomia tipica, il ballo liscio e le tante tradizioni, rappresentano la meta ideale per questa tipologia di turismo dalla Germania”. Emanuele Burioni, Direttore APT Servizi Emilia-Romagna, ha aggiunto: “Il piano di sviluppo del “Fellini” marcia spedito e aggiunge un altro, importante tassello, strategico per la promozione turistica del nostro territorio, grazie all’accordo con Mundo Reisen che prevede anche advertising della destinazione Rimini/Romagna su numerosi quotidiani tedeschi e altre importanti ed efficaci azioni. Secondo una stima del T.O. tedesco nelle 7 settimane il pacchetto dovrebbe portare in Romagna 1.260 arrivi e 8.820 presenze turistiche. L’auspicio da parte nostra è che tra i clienti di Mundo Reisen si creino tanti “repeaters”, conquistati dall’innato senso di ospitalità della nostra terra e dalla sua unicità”. Il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha concluso: “Questa notizia si aggiunge a quelle che, nelle ultime settimane, registrano il grande dinamismo e attivismo dell’aeroporto di Rimini, protagonista annunciato della stagione turistica 2025 per il territorio riminese. È evidente come l’anno in corso possa essere quello della svolta in tal senso: Aeroporto di Rimini, insieme alle Istituzioni regionali e comunali, ha messo in piedi un palinsesto che si arricchisce di voli e rotte senza soluzione di continuità e tutto ciò deve essere letta come una gigantesca occasione per il tessuto socioeconomico riminese di ‘aggredire’ il mercato internazionale in ogni suo aspetto o focus. In questo caso il turismo cosiddetto Golden Age. Benvenuti a Rimini”

