Aeroporto Internazionale Rimini-San Marino, inaugurata la nuova rotta diretta verso Barcellona: il primo volo Vueling decollato dal “Fellini”

Ieri, mercoledì 2 luglio 2025, l’aeroporto Federico Fellini di Rimini San Marino ha dato il benvenuto al primo volo diretto di Vueling Airlines verso Barcellona-El Prat. L’Airbus A320 da 180 posti è atterrato poco prima delle 10, accolto dalla tradizionale cerimonia del “water salute”, con i vigili del fuoco che hanno formato un suggestivo arco d’acqua sopra la pista. All’interno dell’aeroporto, un buffet di benvenuto ha accolto i passeggeri.

La nuova tratta, operativa da ieri due volte alla settimana – ogni mercoledì e domenica fino al 22 ottobre –, riduce il viaggio tra Rimini e Barcellona a meno di due ore, rafforzando il ruolo strategico dell’aeroporto riminese nel panorama dei collegamenti europei.

L’amministratore delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci, presente all’inaugurazione, ha espresso soddisfazione per la scelta di Vueling, sottolineando come il volo abbia già attratto principalmente passeggeri spagnoli, confermando Barcellona come una delle mete più richieste della regione. Corbucci ha manifestato ottimismo per il consolidamento della rotta nei prossimi mesi, con ricadute positive per i flussi turistici tra la Romagna e la Spagna.

L’incremento dei passeggeri all’aeroporto Fellini è un dato che va ben oltre le cifre, come ha evidenziato l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni. Per lei, questa crescita, che ha riportato i numeri ai livelli pre-pandemia, rappresenta una conferma dell’efficacia delle politiche promozionali regionali rivolte ai mercati esteri, e una spinta per proseguire con iniziative volte a esplorare anche nuovi mercati turistici.

Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha commentato il successo di Airiminum e il suo impatto sull’afflusso di turisti stranieri, visibile anche a livello urbano. Sadegholvaad ha ricordato come le risorse dell’imposta di soggiorno dedicate alla promozione siano una leva fondamentale, ribadendo l’impegno del Comune nel potenziare la visibilità internazionale di Rimini e del suo territorio nei prossimi tre anni.