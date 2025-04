Aeroporto Rimini-San Marino, addio temporaneo ai voli per Monaco e Malta. Ma il futuro resta aperto

Non è un addio definitivo, ma solo un arrivederci. È così che si potrebbe descrivere la cancellazione dei voli da Rimini per Monaco e Malta, una decisione comunicata ufficialmente da Universal Air. Nonostante il disguido che ha portato alla sospensione di queste tratte, l’amministratore delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci, ha rassicurato la comunità locale, sottolineando che la compagnia maltese ha già programmato il ritorno di queste rotte per il 2026, con l’intenzione di migliorarne anche la frequenza, in particolare quella per Monaco, che sarà aumentata rispetto a quella inizialmente prevista per quest’anno.

Il ritardo e la speranza per il futuro

La causa della cancellazione è legata a un ritardo nella consegna di un nuovo aeromobile, che ha reso impossibile il mantenimento delle operazioni programmate. Un disguido che, purtroppo, ha colpito anche l’aeroporto Fellini di Rimini, ma che non segna la fine dei collegamenti internazionali per la Germania. Infatti, le rotte con destinazione tedesca sono ancora garantite grazie agli sforzi di IEG, che organizza voli in occasione di eventi fieristici, e dalla compagnia Volotea, che continua a operare i charter.

L’obiettivo di crescita rimane saldo

Nonostante la cancellazione di questi voli, l’impatto sui passeggeri è stato limitato, con una stima di circa 2.500 viaggiatori persi, ma l’obiettivo di AIRiminum rimane invariato: superare i 450.000 passeggeri, un traguardo ambizioso rispetto ai 325.000 registrati nel 2024. Con l’arrivo di nuovi collegamenti, tra cui quelli di EasyJet e British Airways, la speranza è quella di raggiungere questo obiettivo e di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’aeroporto Fellini nel panorama europeo.

Corbucci ha lasciato intendere che AIRiminum sta ancora lavorando su altre possibili rotte, suggerendo che ci potrebbero essere sorprese nei prossimi mesi, destinando Rimini a un futuro di maggiore connettività internazionale.

L’aeroporto internazionale Rimini-San Marino, quindi, si prepara a guardare oltre la sospensione di queste tratte, con la certezza che la crescita e l’innovazione restano al centro delle priorità per l’aeroporto Fellini.