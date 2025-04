Aggiornamento maltempo. Venerdì 20 settembre a Rimini le scuole di ogni ordine e grado riprendono l’attività ad eccezione del nido Cappellini e una sezione della scuola infanzia Lucciola

Già da questa mattina le squadre di Anthea in sinergia con l’Amministrazione Comunale hanno avviato i sopralluoghi sui circa 80 edifici scolastici comunali, dando priorità ai plessi nei quali già nella giornata di ieri erano state segnalate particolari situazioni di infiltrazioni o altre criticità. Un’attività di monitoraggio per individuare eventuali danneggiamenti in seguito all’ondata eccezionale di maltempo delle ultime 48 ore.

Considerato l’esito dei controlli condotti, il Comune di Rimini ha disposto quindi da domani, venerdì 20 settembre, la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 anni, presenti sul territorio comunale, pubbliche e private. Uniche eccezioni il plesso del nido d’infanzia comunale Cappellini e una sezione della scuola d’infanzia Lucciola (sezione rossa – grandi) di via di Mezzo e di tutte le palestre scolastiche comunali (ovvero quelle annesse alle scuole elementari e medie) che resteranno chiuse fino a sabato 21 settembre compreso per compiere nella giornata di domani e sabato ulteriori monitoraggi e interventi di risistemazione dopo le infiltrazioni di acqua piovana o l’allagamento degli spazi esterni causato dall’eccezionale ondata di maltempo che da martedì sta investendo la Romagna.

Saranno riaperti da domani venerdì 20 settembre anche i centri di formazione professionale (Ie FP), i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali nonché gli impianti sportivi comunali.

Rimarranno chiusi anche per la giornata di venerdì 20 settembre il Parco XXV Aprile, tutti gli accessi da via Predil e da via L. Nicolò al Ponte di Tiberio e le banchine del porto canale dal ponte della Resistenza al Ponte di Tiberio.

Comune di Rimini