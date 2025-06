Aggiornamento – Ravenna, tragico schianto sulla Romea. I due morti, un uomo e una donna, viaggiavano su un’Audi Q3 che ha impattato frontalmente con il camion. Quattro i feriti

Due vite spezzate e una scena di distruzione che ha bloccato per ore uno dei tratti più trafficati della statale Romea. È il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì, all’altezza del chilometro 16, tra la rotonda di Casal Borsetti e il ponte di Bellocchio, in provincia di Ravenna.

Lo schianto ha coinvolto sei veicoli: un camion, quattro automobili e un furgone. Le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità, ma a impattare frontalmente sarebbero stati il camion e un’Audi Q3. A bordo dell’auto si trovavano un uomo e una donna: per entrambi l’impatto è stato fatale.

Altre quattro persone sono rimaste ferite nello scontro a catena che ha interessato una Lancia Y, una Dacia, un’Audi A3 e un furgone Ford. I feriti, trasportati negli ospedali di Cesena e Ravenna, sono stati classificati con codici di media o bassa gravità, ad eccezione del conducente del furgone, rimasto incastrato tra le lamiere. Dopo essere stato estratto, è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche.

L’intervento dei soccorritori è stato immediato e massiccio: diverse ambulanze, un’auto medica, un elicottero del 118, squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Ravenna e Comacchio, oltre alla Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno richiesto la chiusura della statale Romea in entrambe le direzioni, dal chilometro 13 al 21.

Anche le squadre di Anas sono intervenute per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Le deviazioni sono state predisposte lungo la provinciale 24 per chi era diretto a nord, e su viale Etruschi per chi viaggiava verso sud.

Un lunedì di sangue sulle strade ravennati, che si chiude con un bilancio pesantissimo e nuovi interrogativi su uno dei tratti più pericolosi della rete viaria regionale.