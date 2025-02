Aggressione a Poggio Torriana. Fermato con la scusa di perdere olio, derubato sotto minaccia di un coltello

Grave episodio di cronaca oggi nella zona di Poggio Torriana, nei pressi della Vulcangas. Un uomo, tornando dal lavoro, è stato avvicinato da due individui su uno scooter, che lo hanno avvertito che il suo veicolo stava perdendo olio e che la gomma era sporca. Insospettito, ma preoccupato per un possibile guasto, l’automobilista si è fermato sul bordo della strada per verificare il problema.

Nel momento in cui è sceso dal veicolo, i due malviventi lo hanno aggredito. Uno dei due lo ha immobilizzato, tenendolo per il collo e minacciandolo con un coltello, mentre l’altro gli ha sottratto il portafoglio, svuotandolo del denaro contenuto. Dopo il furto, i due aggressori si sono rapidamente dileguati a bordo di uno scooter Honda SH 125 nero, con una targa apparentemente appartenente a un cinquantino, che si ritiene sia falsa.

La vittima, ancora sotto shock, ha raccontato quanto accaduto per avvertire la comunità locale e prevenire episodi simili. “Fate attenzione, è una tecnica per farvi fermare e colpirvi quando siete vulnerabili”, ha dichiarato, invitando chiunque noti movimenti sospetti o uno scooter simile nella zona a contattare immediatamente le autorità.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i dettagli forniti dalla vittima per identificare i responsabili. L’area è nota per essere transitata, e potrebbero esserci telecamere di sorveglianza utili a ricostruire la fuga dei due aggressori. Le autorità chiedono ai cittadini di prestare massima attenzione in situazioni apparentemente innocue e viene consigliato di non fermarsi in luoghi isolati e di contattare immediatamente il 112.