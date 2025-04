Aggressione a tre infermiere all’ospedale Moscati di Taranto

Nella notte tra venerdì e sabato, tre infermiere dell’ospedale Moscati di Taranto sono state aggredite da un paziente ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria. L’uomo, visibilmente alterato, ha colpito le operatrici sanitarie con pugni e calci, causando loro contusioni.

La situazione è stata gestita prontamente quando una delle infermiere è riuscita a contattare una dottoressa del reparto Psichiatria, che ha potuto sedare il paziente e riportare la calma. Dopo l’incidente, le infermiere hanno continuato a lavorare fino alla fine del turno, per poi recarsi al punto di primo intervento dell’ospedale per ricevere le cure necessarie e avviare la procedura per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. La prognosi iniziale per le tre operatrici è di tre giorni. Al momento, non risultano denunce formalizzate in merito all’accaduto.