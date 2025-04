Aggressione a Urbino: giovane pestato fuori da discoteca, familiari chiedono chiarimenti

Un giovane di 23 anni, residente a Bologna, ha denunciato di essere stato vittima di un pestaggio avvenuto nella notte tra il 20 e 21 febbraio a Urbino. Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava fuori da una discoteca in via Bocca Trabaria, dove aveva deciso di rimanere sul terrazzo invece di entrare nel locale. Alle 3.15 circa, sarebbe stato avvicinato da tre uomini, ritenuti addetti alla sicurezza del locale, che lo avrebbero circondato e spruzzato dello spray al peperoncino. Successivamente, l’avrebbero aggredito con pugni al volto, provocandogli una frattura del naso e di altre ossa facciali.

Il giovane è stato soccorso dai suoi amici e portato al pronto soccorso di Urbino, dove gli sono state riscontrate diverse ferite e ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. Nonostante le cure, presenta ancora segni evidenti dell’aggressione e non si è ancora completamente ristabilito.

La denuncia è stata presentata presso una stazione dei carabinieri di Bologna pochi giorni dopo l’incidente. Attualmente, i familiari attendono ancora aggiornamenti ufficiali, poiché i tre presunti aggressori non sono ancora stati identificati o chiamati a fornire chiarimenti. Fonti vicine alla vicenda sperano nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un ristorante vicino, che potrebbero aver ripreso la scena e aiutato nelle indagini.

Per gestire la situazione, i familiari hanno deciso di rivolgersi a un avvocato, Luca Sebastiani, che ha dichiarato di non voler esprimere giudizi prima di aver raccolto tutti gli elementi necessari e di rispettare il lavoro della magistratura. La procura di Urbino sta comunque seguendo il caso, mentre le indagini proseguono per fare luce sui dettagli dell’accaduto.