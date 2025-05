Aggressione da parte di un cane a Torriana: imprenditore ferito

Un imprenditore della Valmarecchia è stato aggredito da un cane di grossa taglia, presumibilmente un Rottweiler, mentre si recava al Giardino delle Pietre Recuperate di Torriana per completare un lavoro. L’incidente è avvenuto martedì mattina, quando l’uomo ha incrociato una donna che stava passeggiando con due cani al guinzaglio. Improvvisamente, uno dei cani è riuscito a liberarsi e ha attaccato l’imprenditore.

L’uomo ha descritto momenti di grande paura, sottolineando come, nonostante i suoi sforzi per difendersi, sia stato morso a un braccio e, cadendo a terra, abbia subito ulteriori aggressioni. Con la mano ferita, è riuscito a tenere lontano l’animale fino a quando l’attacco è cessato.

In seguito all’incidente, si è recato all’ospedale di Novafeltria per un controllo, dove i medici hanno riscontrato ferite lacero-contuse al palmo e alle dita, prescrivendogli antibiotici e flebo, con una prognosi di 15 giorni.

L’accaduto ha sollevato allerta riguardo la sicurezza pubblica nella zona, spingendo il Comune di Poggio Torriana a richiedere controlli più severi sulla gestione dei cani. Le autorità locali hanno ricordato l’importanza dell’uso della museruola e delle sanzioni per i proprietari che non rispettano le normative, in particolare a causa della vicinanza all’area di un parco giochi frequentato da bambini.