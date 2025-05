Aggressione di un pitbull ad Agliana: bambina di 2 anni e nonna ferite

Un episodio di aggressione da parte di un cane pitbull si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Panaro, nella frazione di San Michele, ad Agliana (Pistoia). Secondo le prime ricostruzioni, la vicenda si sarebbe svolta sulla porta di casa, quando il cane si sarebbe scagliato contro una bambina di 2 anni e la sua nonna, entrambe rimaste ferite.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni testimoni presenti sul posto. La bambina è stata trasportata in eliambulanza al Meyer di Firenze, dove si trova in condizioni considerate gravi a causa delle ferite riportate agli arti inferiori e all’addome. Le lesioni alla bambina sarebbero state causate dai morsi del pitbull, con ferite molto profonde all’addome. La nonna è invece stata ricoverata all’ospedale di Pistoia, dove si trova in condizioni non preoccupanti. Anche la madre della piccola, che si trovava con loro, avrebbe accusato un malore ed è stata assistita in ospedale.

L’animale coinvolto è stato subito fermato e posto sotto sequestro dalle autorità. La polizia municipale di Agliana sta conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre i carabinieri hanno chiuso temporaneamente la strada per motivi di sicurezza e per facilitare le operazioni di rilievo.

Secondo quanto si apprende, madre e bambina erano in visita presso l’abitazione della nonna, che si trova nello stesso stabile dello zio della piccola. In casa erano presenti altri due cani, un setter e un altro pitbull, appartenenti alla fidanzata dello zio. Le prime ipotesi indicano che uno dei pitbull si sia improvvisamente scagliato contro la bambina, mentre la nonna avrebbe cercato di proteggerla, riportando a sua volta alcune ferite. Una parente avrebbe poi messo in salvo la bambina, portandola in strada e allontanando i cani.

Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, ha commentato l’accaduto esprimendo preoccupazione e solidarietà: «Un episodio del genere non si era mai verificato nel nostro comune. Speriamo che la bambina e la nonna si riprendano presto». La vicenda ha suscitato grande attenzione nel paese, con le autorità che si sono attivate per garantire la sicurezza e fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.