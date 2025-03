Aggressione in tabaccheria a Bellaria Igea Marina: Indagini in corso

Mercoledì pomeriggio, intorno alle 17:00, una tabaccheria di Bellaria Igea Marina, situata nei pressi di viale Panzini, è stata teatro di un’aggressione. Due uomini, presumibilmente originari dell’Est Europa, hanno tentato di rubare della merce approfittando di un momento di distrazione del proprietario. Un cliente presente nel negozio ha notato l’accaduto e ha cercato di intervenire, lanciando l’allerta.

La reazione dei due aggressori è stata immediata e violenta: dopo aver attaccato il cliente, sono fuggiti dalla scena. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La vittima, nonostante l’aggressione, ha scelto di non richiedere assistenza medica. Le autorità stanno ora esaminando le testimonianze e le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza per fare luce sull’episodio.