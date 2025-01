Aggressione sessuale a Rimini: rinviato a giudizio un 30enne per violenza su minorenne

Una vacanza da incubo per una giovane turista si è consumata a Rimini lo scorso 6 luglio, quando è stata aggredita da un uomo mentre si trovava in compagnia di alcune amiche. L’aggressore, un 30enne di Pesaro, è stato identificato dalle autorità dopo l’intervento della Squadra mobile della Questura di Rimini.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si era avvicinato alla ragazza con la scusa di avvertirla riguardo a un presunto pericolo nella zona. In un momento di grande shock, ha mostrato i propri genitali e ha aggredito la minorenne, palpeggiandola. La reazione immediata della ragazza, che ha iniziato a gridare, insieme alle urla delle sue amiche, ha spaventato l’aggressore, costringendolo alla fuga.

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno portato rapidamente all’identificazione del presunto colpevole. Il sostituto procuratore ha richiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata, data l’età della vittima. L’imputato, assistito dall’avvocato Marco Genghini, dovrà comparire davanti al giudice Raffaella Ceccarelli per l’udienza preliminare fissata per il prossimo 25 marzo.