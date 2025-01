Aggressione Villa Verucchio, Meloni sostiene il maresciallo Masini: “Ha Fatto il suo dovere”

ROMA, 9 GEN – Durante una conferenza stampa congiunta dell’Ordine dei Giornalisti e della Stampa Parlamentare, la Premier Giorgia Meloni ha espresso il suo sostegno al maresciallo Masini, coinvolto in un controverso episodio di legittima difesa avvenuto a Rimini nella notte di Capodanno. Meloni ha annunciato di aver richiesto all’Arma dei Carabinieri di coprire le spese legali del maresciallo, attualmente indagato per eccesso di legittima difesa dopo aver sparato e ucciso un uomo che lo stava aggredendo, dopo che quest’ultimo aveva ferito quattro persone con un coltello.

La Premier ha sottolineato l’importanza di garantire un riconoscimento formale al maresciallo, chiedendo al generale Salvatore Luongo di valutare un’opportuna onorificenza. Meloni ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla situazione delle forze dell’ordine, che potrebbero sentirsi in difficoltà nell’adempiere al proprio dovere, temendo conseguenze legali per le loro azioni. Ha infine suggerito un approfondimento sulla questione per prevenire situazioni simili in futuro.