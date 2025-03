Ai Parchi Costa è già festa: Anticipo di Natale e apertura speciale il 7 e 8 dicembre

AI PARCHI COSTA È GIÀ NATALE: BABBO NATALE ASPETTA I BIMBI A OLTREMARE, L’ACQUARIO DI CATTOLICA STUPISCE CON I PRESEPI SOMMERSI E ITALIA IN MINIATURA INCANTA IN UN’ATMOSFERA DI FESTA

Anticipo di Natale e apertura speciale il 7 e 8 dicembre nei parchi romagnoli, in attesa delle aperture non stop fino al 6 gennaio

Il 7 e l’8 dicembre, fra allestimenti festosi, atmosfere di luce, nevicate, personaggi fiabeschi, Oltremare Riccione con delfini e rapaci, Acquario di Cattolica con migliaia di ospiti marini, Italia in Miniatura con i suoi 300 monumenti in scala, promettono emozioni per il Ponte dell’Immacolata.

In una magica atmosfera natalizia, i parchi Costa Edutainment in Romagna si trasformano in altrettante città incantate, per stupire grandi e piccini nelle feste più amate dell’anno. Ai regolari biglietti in vendita alle casse si aggiungono le offerte online, con tanti sconti se si acquista in anticipo e con le convenienti combinazioni per due o tre i parchi, da godere fino al 6 gennaio 2025 o da regalare, per un dono davvero speciale in tre delle mete più amate durante le feste. Ecco i programmi di Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura:

Babbo Natale a Oltremare tra delfini, nevicate e schiaccianoci

Come fa Babbo Natale a sapere esattamente cosa portare ai bambini buoni? Leggendo di persona la loro letterina! A Oltremare, il 7 e l’8 dicembre, Santa Claus riceverà le letterine dei bimbi nel Porto di Natale, in compagnia del suo Elfo preferito. Ma non basta: grandi e piccini potranno ritrovarlo ogni giorno dal 28 dicembre fino al 5 gennaio, al Family Experience Park di Riccione.

Nel Porto di Natale l’atmosfera è unica, con i soldatini Schiaccianoci che fanno la guardia alla Fontana Ghiacciata, dove giocano i simpatici pupazzi di neve. Gli omini Pan di zenzero della Miniera Zuccherata e aspettano con i bimbi il momento più atteso: la nevicata Magic Crystal in piazza! Nella Laguna più bella d’Europa, i delfini si divertono in compagnia di Ulisse, la mascotte di Oltremare! Bimbi e adulti possono anche trasformarsi in personaggi di fantasia con la Regina delle nevi truccambimbi e fare festa sotto un cielo di bolle, con i dolcetti intorno al falò! Aperto per le festività natalizie naturalmente anche il MegaGame Land (dalle ore 12 a orario di chiusura).

www.oltremare.org E il 6 gennaio feste e sorprese con la Befana! Sulla Collina di Riccione, Oltremare è aperto dalle 10:00 alle 17.30. Info:

All’Acquario di Cattolica con il Natale del Mare e i presepi sommersi

All’Acquario di Cattolica si festeggia già il Natale. Già dal 7 e 8 dicembre, ogni domenica di dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2025, ci saranno gli affascinanti Presepi Sommersi, vere opere d’arte, immersi nelle vasche. Il più suggestivo è il “Natale del Mare”, opera della faentina Maria Cristina Sintoni, il grande trittico si può ammirare nella scenografia mozzafiato della vasca degli squali toro più grandi d’Italia. Meta ideale d’inverno, l’Acquario di Cattolica si visita al coperto con quattro itinerari compresi nello stesso biglietto: Blu, dedicato agli ecosistemi marini, con centinaia di specie di pesci e squali e gli irresistibili pinguini di Humboldt, Verde con il suo esotico rettilario, Giallo, con le vivacissime lontre e gli affascinanti caimani. Dall’ingresso Viola, si accede alla mostra “Insetti Giganti XXL Edition”, con le sue riproduzioni gigantesche di insetti in resina, alcuni ingranditi anche fino a 200 volte. Per tutti i bambini, la Sirena Truccabimbi è a disposizione per trucchi natalizi, nei giorni 8-28-29-31 dicembre e 1-4-5-6 gennaio all’ingresso Blu.

www.acquariodicattolica.it L’ Acquario apre alle 10:00 e chiude alle 18:30. Le casse chiudono alle 16:30. Info

Natale da sogno a Italia in Miniatura