Ai parchi di Riccione Oltremare e Aquafan eventi con i DinsiemE, Alex Wyse e dj emergenti

Gli youtuber Erick e Dominick hanno coinvolto ieri (domenica 14 luglio)

i piccoli fan in una giornata di emozioni tra i delfini e l’attrazione MegaGame Land

Martedì 16 Luglio al parco acquatico di Riccione ospite Alex di Amici

per la seconda tappa del festival Music Wave

Venerdì si ascolta musica in consolle sulle piattaforme aree degli scivoli

Sulla collina di Riccione ogni giorno è una festa. Ieri, domenica 14 luglio, migliaia di persone sono arrivate al parco Oltremare per incontrare le webstar dei bambini: i DinsiemE. I due creator con milioni di fan, Erick e Dominick, proprio al family experience park hanno realizzato la prima attrazione dedicata degli youtuber in carne e ossa, il MegaGame Land. Ieri hanno emozionato il pubblico prima nella laguna dei delfini, presentando alcuni dei loro grandi successi, poi hanno fatto tappa all’attrazione e infine nell’Oltremare Theatre, per incontrare i piccoli fan, autografare libri e cartoline e scattare foto con loro. “Oltremare è ormai la nostra casa estiva – dicono i DinsiemE – Siamo felicissimi di avere realizzato qui una nostra attrazione. E’ la cosa più divertente del mondo. Torneremo al parco il 25 agosto per incontrare tutti i dinsiemini”.

La festa nei parchi divertimento di Riccione prosegue all’Aquafan, dove questa settimana ogni giorno il pubblico, proveniente da tutta Italia e dall’estero, viene coinvolto nelle animazioni quotidiane con sponsor nazionali e internazionali, e durante la Maxi Onda ‘Tutti pazzi per Aquafan’ con il dj set di Franky e lo show dei ballerini.

Martedì 16 Luglio, seconda tappa per il festival Music Wave in compagnia di Alex Wyse, uno dei cantautori emergenti del talent Amici di Maria De Filippi. Ad oggi Alex conta più di 63 milioni di streaming sulle piattaforme?digitali.? Dopo il diploma alla BIMM di Londra, grazie al suo brano “Sogni al cielo” (prodotta da Katoo) viene selezionato tra i concorrenti di Amici di Maria de Filippi nel 2022. “Sogni Al Cielo” diventa presto disco d’oro. A questo brano seguono “Tra Silenzi (Roma)”, “Ammirare Tutto”, “Accade” e “Senza Chiedere Permesso” (scritta da Michele Bravi). Alla finale di Amici presenta il brano “Non Siamo Soli”, da cui prende il titolo il primo EP, che si aggiudica la vetta della classifica FIMI ed è oggi certificato disco d’oro. Con un nuovo album “Ciò Che Abbiamo Dentro” si aggiudica un nuovo disco d’oro. E poi è un continuo successo dietro l’altro. Domani dalle 14.30 Alex presenterà alcuni dei suoi più grandi successi.

Il festival proseguirà poi il 23 luglio con Leo Gassmann, il 30 luglio con Rosa Chemical. Ad agosto si prosegue il 6 con Stunt Pilots, il 13 agosto con Cricca e il 20 agosto ospite Il Tre.

Spazio alla musica in consolle con i dj emergenti di tutta Italia con l’evento Beat Wave in programma venerdì 19 Luglio. Per la prima volta nella storia di Aquafan, in collaborazione con AlphaTheta, le esibizioni dei talenti delle scuole DJ italiane del network AlphaTheta/PioneerDJ si terranno sulle piattaforme aree degli scivoli. La nuova generazione djing arriva dalle scuole Music Academy Rimini, NAM Milano e Mec Academy Napoli. Otto talentuosi DJ venerdì si esibiranno in quattro location uniche: dalle piattaforme aree di Strizzacool e Black Hole, passando per il Kamikaze e il Surfing Hill. E infine il rito collettivo alle 14:30 sul palco della Piscina Onde.

www.aquafan.it . Tutti gli eventi di Aquafan sono compresi nel biglietto d’ingresso. Per maggiori informazioni