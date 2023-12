AIDAA METTE UNA TAGLIA DI 3.000 EURO SULL’INCAPPUCCIATO DI VITTORIA

VITTORIA (RAGUSA 31 dicembre 2023) Una taglia di 3.000 euro è stata messa a disposizione dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA di chiunque sia in grado con la sua testimonianza resa alle forze dell’ordine nei termini di legge faccia individuare e condannare in via definitiva l’uomo che nelle scorse settimane aVittoria ha aizzato il suo cane di grossa taglia facendogli sbranare due gatti nel giro di pochi giorni. L’uomo gira incappucciato e con un cane di grossa taglia al guinzaglio. “Noi mettiamo a disposizione una ricompensa ma chiediamo a chi sa di rivolgersi non a noi ma alle forze dell’ordine solo cosi si avranno speranze di prendere quel criminale- scrivono gli animalisti di AIDAA- se avete notizie fate come l’avvocato Vincenza Forte che ha avuto il coraggio di denunciare e a cui va tutto il nostro rispetto e plauso”.