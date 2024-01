Al Bano in tribunale a Rimini, teste in processo per truffa

Su concerti saltati nel 2018, selfie e autografi nei corridoi

Questa mattina a sorpresa, il celebre cantante Al Bano è comparso in tribunale a Rimini. L’artista è stato convocato come testimone della parte lesa in un processo legato a una truffa.

La vicenda riguarda i concerti che avrebbero dovuto tenersi nel 2018 presso la darsena di Rimini, che alla fine si sono rivelati un inganno. Numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Renzo Arbore, Vinicio Capossela, Loredana Bertè, Patty Pravo, Tony Hadley, Massimo Ranieri, Ray Wilson dei Genesis e Al Bano e Romina, hanno rinunciato a partecipare alla manifestazione a causa di “inadempienze contrattuali”. Ciò ha determinato una serie di concerti annullati e la necessità di rimborsare migliaia di biglietti.

Nel mirino delle indagini è finito l’ex ingegnere e consulente aziendale Willer Dolorati, mentre l’azienda truffata risulta essere la pony Catering, che ha chiamato Al Bano come testimone.

Numerose persone, tra fan, avvocati e impiegati delle cancellerie, si sono precipitate fuori dall’ufficio per farsi fotografare con il famoso cantante e chiedergli un autografo.