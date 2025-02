Al MUSA – Museo del Sale di Cervia continuano le “chiacchierate di archeologia”. Sabato 15 febbraio ore 16

Sabato 15 febbraio al MUSA-Museo del Sale di Cervia gli appassionati di storia locale e di archeologia sono invitati a un nuovo appuntamento alla scoperta delle radici storiche della città partendo dai ritrovamenti archeologici degli ultimi anni.

L’iniziativa, proposta dal Servizio Cultura del Comune di Cervia in collaborazione con la cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Bologna, completa e integra la presentazione dei risultati delle ultime campagne di scavo, esposti nell’ambito della mostra Cervia ritrovata: da Ficocle a Cervia, ospitata al MUSA fino al 27 aprile.

Sabato prossimo alle ore 16 Martina Vozzo, archeologa specializzata in Antropologia fisica, converserà con il pubblico su “Conoscere gli abitanti di Cervia Vecchia: cosa dicono le ossa”.

L’incontro darà voce agli antichi abitanti di Cervia Vecchia. Attraverso lo studio delle ossa è infatti possibile risalire alla biografia degli scheletri, capirne il sesso, l’età alla morte, la statura, gli stress e le patologie. Durante la conversazione con la dottoressa Vozzo verranno inoltre mostrate le fasi di scavo di una sepoltura, le analisi antropologiche svolte in laboratorio sui resti antropologici raccolti a Cervia Vecchia e i risultati ottenuti, presentati per la prima volta in questa sede.

Martina Vozzo, archeologa specializzata in Antropologia fisica, ha conseguito la Laurea Magistrale presso l’Università di Bologna e sta frequentando il Master in “Antropologia scheletrica, forense e paleopatologia” dell’Università di Pisa.

Gli altri incontri in programma saranno:

Sabato 8 marzo Geoarcheologia di una città abbandonata: il caso di Cervia Vecchia, relatrice la dott.ssa Maria Laura Ferretti

Sabato 22 marzo Da Cervia a Prato della Rosa: monete e commercio nella Romagna Medievale, relatore il dott. Domenico Luciano Moretti.

La partecipazione agli incontri è libera e compresa nel biglietto di ingresso al museo.

Per informazioni

MUSA Museo del Sale, musa@comunecervia.it

Cervia, 12 febbraio 2025