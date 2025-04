Al Museo del Sale di Cervia aperture straordinarie in occasione del lungo fine settimana del 1° maggio 

A Cervia anche nel prossimo fine settimana il MUSA – Museo del Sale apre le sue porte a turisti e cittadini per un viaggio nella storia della città e per scoprire le radici della nostra comunità strettamente legate alla produzione del sale, il prezioso “oro bianco”.

Con la collaborazione dei volontari dell’Associazione Gruppo Civiltà Salinara il museo sarà aperto non solo nelle consuete giornate di sabato e domenica, ma anche nei giorni precedenti.

Si inizia mercoledì 30 aprile quando alle 17,30 è prevista l’inaugurazione della mostra “Cervia città del Sale e del Mare” allestita negli spazi del museo in collaborazione con il Circolo Ricreativo dei Pescatori “La Pantofla”. Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito per tutti.

A partire da giovedì 1° Maggio, festa dei lavoratori, il Magazzino del Sale continuerà ad essere visitabile, tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 19,00 fino a domenica 4 maggio compresa.

Infine Domenica 4 maggio, prima domenica del mese, l’ingresso al museo sarà gratuito, come in tutti i musei e parchi archeologici statali.

Per informazioni

MUSA – Museo del Sale

Via Nazario Sauro, 24

48015 CERVIA

musa@comunecervia.it

www.musa.comunecervia.it

Cervia, 29 aprile 2025